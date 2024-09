Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Probefahrt ohne Führerschein

Neuss (ots)

Am Freitag (20.09.) wurde ein 17-Jähriger aus Neuss beim Führen eines Autos ohne Führerschein erwischt. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil der Jugendliche gegen 12:45 Uhr an der Frankenstraße durch lautes Auf- und Abfahren aufgefallen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 17-Jährige sich auf einer Probefahrt befand, um das betreffende Fahrzeug zu kaufen. Allerdings besitzt er offenbar keinen Führerschein. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Verkäufer des Wagens, ein 30-Jähriger aus Neuss, per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde vor Ort festgenommen. Auch gegen den 17-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

