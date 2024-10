Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Greiz (ots)

Weida. Am 06.10.2024 gegen 00:30 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Greiz die Meldung, dass eine männliche Person in der Bergstraße in Weida mit ihrem Pkw mehrere abgeparkte Pkw beschädigte. Zügig wurden Kräfte zum Einsatzort entsandt, da bekannt wurde, dass der Mann deutlich alkoholisiert sein solle. Der Mann flüchtete nach dem Unfall in seine Wohnung und wurde dort durch Polizeikräfte aufgegriffen. Eine später durchgeführte Atemalkoholmessung ergab bei dem 31-jährigen Deutschen einen Wert von 2,14 Promille. Mit dem Mann wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. <YG>

