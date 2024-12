Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fußgängerampel beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich ein noch unbekannter Lkw-Lenker beschädigte am Montag (09.12.2024) zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr eine Fußgängerampel in der Königstraße in Asperg, nahe der Einmündung zur Markgröninger Straße. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell