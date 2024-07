Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit unter Männern

Recklinghausen (ots)

Ein Streit unter Bekannten hatte am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz auf der Merkurstraße gesorgt. Die Ermittlungen dazu dauern nach wie vor an. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Männer (im Alter von 18 bis 32 Jahren) in einer Wohnung auf der Merkurstraße aneinandergeraten, es soll dabei um familiäre/persönliche Streitigkeiten gegangen sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich gegen 19 Uhr auf die Straße, woraufhin auch die Polizei verständigt wurde. Da die Männer offensichtlich gegenseitig aufeinander einschlugen, wurden alle vier Beteiligten vorläufig festgenommen. Ein 32-Jähriger aus Dortmund musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 20-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Auf der Merkurstraße wurden außerdem ein Messer sowie eine Eisenstange gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

