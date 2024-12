Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht - neuer Mercedes gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Dienstag (10.12.2024) gegen 07.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs der Berliner und der Schwenninger Straße in Maichingen zu einer Unfallflucht kam, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer wollte den Zebrastreifen, der sich nach dem Kreisverkehr in Richtung der Allmendstraße befindet, überqueren. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich mit einem blauen Mercedes EQE mit schwarzen Felgen unterwegs war, befuhr die Berliner Straße in Richtung Allmendstraße. Zunächst soll der PKW-Lenker am Zebrastreifen angehalten haben und sei dann unvermittelt doch losgefahren. In der Folge stieß der PKW zunächst mit dem Mountainbike des Jugendlichen zusammen und fuhr dem 15-Jährigen dann auch über den Fuß. In einiger Entfernung stoppte der Unbekannte noch einmal, stieg aus und sah sich das Auto an, bevor er dann die Fahrt fortsetzte. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jüngeren, blonden Mann gehandelt haben, der einen braunen Anzug trug. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, insbesondere eine Person, die dem Jugendlichen auf dem Zebrastreifen entgegengekommen sein soll, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

