Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 21.10.2024, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Altenkirchen, Bahnhofstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines silberfarbenen Pkw Opel mit seinem Fahrzeug beim Zurücksetzen gegen einen Pkw Hyundai. Dieser wurde hierbei beschädigt. Nach der Kollision stieg der Unfallverursacher aus seinem Pkw. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer des Pkw Hyundai verließ er mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Nach Zeugenangaben soll der männliche Unfallflüchtige ca. 70 Jahre alt sein. Der Verkehrsunfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Weitere Hinweise sind ebenfalls an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell