POL-PDNR: Diebstahl aus Pkw

Rengsdorf (ots) - Bereits in der Zeit vom 08.10.2024, 20:00 Uhr - 09.10.2024, 08:00 Uhr kam es an der Fassade eines Supermarktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

mehr