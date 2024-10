POL-PDNR: Fahrzeugführer beschädigt Straßenschild und flüchtet

Rheinbrohl (ots) - Am Samstag, den 19.10.2024 um 23:30 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein Meldung über eine zuvor stattgefundene Bedrohung in Rheinbrohl ein. Beide Beteiligten seien noch vor Ort. Bei der Anzeigenaufnahme in der Straße "In der Maar" schilderte der Anrufer, durch seinen Bekannten mit einem Metallrohr bedroht worden zu sein. Der Bekannte wiederum schilderte den Sachverhalt anders und gab ...

mehr