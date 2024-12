POL-OF: 1Unfallflucht: Streifenwagen von Lastkraftwagen gestreift; Zeugen gesucht: grauer Fiat zerkratzt; Silberner Daimler brannte vollständig aus und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht: Streifenwagen von Lastkraftwagen gestreift - Autobahn 3 / Obertshausen

(nf) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend, gegen 18.25 Uhr, auf der Autobahn 3 im Bereich des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Obertshausen in Richtung Würzburg, bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei war gerade dabei einen Unfall aufzunehmen, als ein Lastkraftwagen mit einer weißen Plane und unbekannter Aufschrift, den mit Blaulicht stehenden Streifenwagen an der Fahrertür streifte. Der LKW befuhr zu diesem Zeitpunkt die rechte Spur, welche jedoch zuvor gesperrt worden war. Die Sperrung wurde durch das rote "X" des Leitsystems angezeigt. Im Anschluss flüchtete er unerlaubt vom Unfallort; verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Streifenwagen beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, die Regelungen der Zeichen des Leitsystems in den Brückenbögen der Autobahn zu beachten und sich daran zu halten. Das Befahren einer Spur, die durch das rote "X" gesperrt ist, gleicht einem Rotlichtverstoß und wird dementsprechend geahndet.

2. Zeugen gesucht: grauer Fiat zerkratzt - Dietzenbach

(cb) Anwohner des Thomas-Mann-Rings (10er Hausnummern) könnten womöglich eine Sachbeschädigung an einem grauen Fiat mit OF-Kennzeichen beobachtet haben. Der Fiat parkte zwischen Mittwoch und Donnerstag am dortigen Fahrbahnrand. Bislang unbekannte Täter zerkratzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des grauen Kleinwagens und verursachten dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizei in Dietzenbach (Telefonnummer 06074 837-0).

3. Wer hat den E-Scooter geklaut? - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Die Polizei in Dietzenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem E-Scooter-Diebstahl, der sich am Donnerstag am Bahnhof in Ober-Roden ereignete, geben können. Der E-Scooter der Marke Zamelux Green wurde vom Eigentümer gegen 6.20 Uhr mittels Spiralschloss an einem Metallpfosten angeschlossen. Bei seiner Rückkehr gegen 16.40 Uhr wurde das Fehlen des Scooters festgestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Kontrolle vor Gymnasium: Polizei zieht positive Bilanz - Dreieich

(nf) Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg und des Ordnungsamts Dreieich führten am Donnerstagmorgen eine Kontrolle mit dem Schwerpunkt Fahrrad- und Schulwegsicherheit durch. In der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr gilt in der Breslauer Straße im Schulbereich zum Schutz der Schülerinnen und Schüler ein Durchfahrtsverbot. Elf Verkehrsteilnehmer befuhren trotz des Verbots die Straße und wurden verwarnt. Bei den 90 kontrollierten Fahrrädern wurde besonders auf die Beleuchtung geachtet. Fast alle Zweiräder waren verkehrssicher unterwegs. Die Präsenz der Ordnungshüter wurde durch die Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Im Sinne der Verkehrssicherheit und zum Schutz unserer Jüngsten werden auch zukünftig Kontrollen vor Schulen durchgeführt.

5. Silberner Daimler brannte vollständig aus - Hainburg

(cb) Ein silbernerer Daimler A 160 brannte am Mittwochnachmittag vollständig aus. Ersten Erkenntnissen nach, fuhr der Fahrzeugeigentümer seinen silbernen Wagen aus einer Garage in der Offenbacher Landstraße (90er Hausnummern) als plötzlich im Bereich des Motorblocks Flammen aufstiegen. Der 32-Jährige Besitzer verständigte umgehend die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

6. Einbrecher hebelte Hauseingangstür auf - Mainhausen / Mainflingen

(cb) Über eine gewaltsam aufgehebelte Hauseingangstür gelangten Einbrecher am Donnerstag in ein Haus im Götzenweg (einstellige Hausnummern). Hierdurch wurde ein Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sämtliche Räume und flüchteten mit knapp 200 Euro Bargeld. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 06.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

