POL-OF: Untersuchungshaft gegen mutmaßliche Mutter angeordnet

Neu-Isenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Im Zusammenhang mit dem am Mittwochabend in einer Wohnung in Gravenbruch tot aufgefundenem Neugeborenen (wir berichteten), ordnete nunmehr ein Richter vom Amtsgericht Offenbach gegen die mutmaßliche Mutter des Kindes die Untersuchungshaft an.

Die 20-jährige Tatverdächtige wurde heute (05.12.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

Die durchgeführte Obduktion erhärtete den Verdacht eines Tötungsdeliktes. Zum Schutz der andauernden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

Weitere Presseanfragen sind weiterhin an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach - zu richten.

Offenbach, 05.12.2024, Pressestelle, Christopher Leidner

