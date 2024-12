Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher beim Gassigehen angegriffen; Auffahrunfall an Ampel: Zeugen gesucht!; Brand eines Wohnhauses: Bewohner unverletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Jugendlicher beim Gassigehen angegriffen - Neu-Isenburg

(nf) Zeugensuche: Wer kennt den Angreifer, der am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Grünanlage zwischen der Wilhelm-Leuschner-Straße und Goethestraße einen 17-jährigen Hundehalter mit einem Spray, vermutlich Pfefferspray, attackierte. Der Unbekannte war zu Fuß in der Grünanlage unterwegs, als er auf die beiden traf. Er sprach den Hundesitter an und fragte, warum sein Hund keinen Maulkorb trage. Kurz darauf sprühte er unvermittelt in Richtung des Hundes und des Jugendlichen, bevor er aus dem Park floh. Der Jugendliche konnte sich wegdrehen und wurde nicht verletzt; der Hund wurde in eine nahegelegene Tierarztpraxis gebracht. Bei dem Täter handelt sich um einen 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mittleren Alters, der mit einer grauen Wintermütze, einer Sonnenbrille und einer Einkaufstüte unterwegs war. Auffällig war, dass der Mann humpelte. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

2. Auffahrunfall an Ampel: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Am Sonntagmorgen kam es an einer Ampel auf der Landstraße 3117 an der Autobahnausfahrt der Bundesautobahn 66 "Darmstadt/Egelsbach/Langen" zu einem Auffahrunfall. Eine 30 Jahre alte Audi-Fahrerin musste an der rot-zeigenden Ampel warten, als ihr eine unbekannte Lenkerin eines roten Peugeot auffuhr. Die Dame stieg anschließend aus und schaute nach dem Sachschaden. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, bestieg sie ihr Fahrzeug und flüchtete in Richtung Friedhofstraße in Neu-Isenburg. Die Flüchtende hatte blonde Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug zudem hohe Absatzschuhe. Das rote Fahrzeug soll ein OF-Kennzeichen gehabt haben. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi am Fahrzeugheck beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

3. Brand eines Wohnhauses: Bewohner unverletzt - Offenbach / Rumpenheim

(cb) Am Donnerstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, kam es in der Dörnigheimer Straße (10er Hausnummern) aus bislang unbekannten Gründen zu einem Gebäudebrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern. Verletzt wurde hierbei niemand. Offenbar brach das Feuer im Erdgeschoss aus; die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Schwarze Yamaha gestohlen: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Diebe hatten es zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, auf eine in der Kirchstraße (40er Hausnummern) abgestellte schwarze Yamaha abgesehen. Das mit einem Lenkradschloss gesicherte Zweirad, an dem OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 18 angebracht waren, wurde vermutlich auf ein Fahrzeug gehoben und entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Maschine unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Reifen und E-Bike gestohlen - Rödermark / Urberach

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch in einem Bürogebäude in der Römerstraße zugange und stahlen mehrere Sätze Reifen sowie ein E-Bike von Focus. Zudem hebelten die Einbrecher an einem angrenzenden Gebäude, welches ebenfalls zur dortigen Firma gehört, zwei Metalltüren auf und durchsuchten die Räume. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 23.45 Uhr und Mittwochmorgen, 1 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Einbruch und Einbruchsversuch: Kripo prüft Zusammenhang und sucht Zeugen - Seligenstadt

(fg) An der mechanischen Sicherung des Türgriffes einer Terrassentür scheiterten Unbekannte, die am Mittwoch beabsichtigten, in ein Einfamilienhaus im Meisenweg (einstellige Hausnummern) einzubrechen. Zuvor hatten sie das Glas der Tür beschädigt, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Die Einbruchsversuch ereignete sich zwischen 9 Uhr und 18.45 Uhr. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Mechanische Sicherungen können ein hilfreicher Schutz gegen Einbrecher sein, wie der beschriebene Fall zeigt. Eine zusätzliche Sicherung bedeutet mehr Aufwand und einen längeren Aufenthalt am Tatobjekt, was die Täter oftmals abschreckt. Weitere Informationen, wie man sich gegen Einbrecher schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Im Ortsteil Froschhausen sind Unbekannte am Mittwoch, zwischen 15.30 und 19.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hainstädter Straße (40er Hausnummern) über die dortige Terrassentür ins Innere eingebrochen. Hierbei nahmen die Eindringlinge eine Spardose mit. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und prüft aufgrund derselben Vorgehensweise einen Tatzusammenhang. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 05.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell