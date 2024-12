Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Gaststätte: 24-Jähriger in U-Haft

Maintal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 5.12.2024

(nf) In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte im Fechenheimer Weg (40er Hausnummern) im Maintaler Ortsteil Bischofsheim. Der zu dem Zeitpunkt unbekannte Täter entnahm Bargeld aus der Kasse und hebelte dortige Spielautomaten auf, um dann mit mehreren tausend Euro zu flüchten.

Durch den Hinweis eines Zeugen nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Tatverdächtigen bereits am Sonntagnachmittag in der Nähe der Gaststätte vorläufig fest. Es handelt sich um einen 24-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz ist und sich nach derzeitigem Ermittlungsstand unerlaubt in Deutschland aufhält. Bei ihm konnte eine große Menge Bargeld aufgefunden werden. Ob dies Teil der Beute ist, gehört zu den weiteren umfangreichen Ermittlungen. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts wurde der Festgenommene am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau zur richterlichen Vorführung gebracht. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen und er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein. Da sich der mutmaßliche Täter offenbar unerlaubt in Deutschland aufhält, wird eine Abschiebung durch die zuständige Ausländerbehörde geprüft und angestrebt.

Offenbach, 05.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell