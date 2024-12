Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Unfall auf Parkplatz

Maintal (ots)

(fg) Auf einem Parkplatz in der Goethestraße (70er Hausnummern) in Bischofsheim hat sich am Mittwochmorgen, gegen 9.20 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, der für einen 35 Jahre alten Mann tödlich endete. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der Mann hinter einem Ford Transit, als er aus noch ungeklärter Ursache angefahren wurde. Eine VW-Lenkerin, die wohl Ausparken wollte, übersah den 35-Jährigen offenbar. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei bittet nun weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation in Maintal zu melden.

Offenbach, 04.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

