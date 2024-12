Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht: Auto und Kennzeichenschilder entwendet

Maintal (ots)

(fg) Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 1 Uhr, erblickte eine Streifenbesatzung einen Mercedes im Bereich "Hohe Tanne" und entschloss sich, den Wagen sowie die Insassen zu kontrollieren. Der Lenker flüchtete jedoch mit der schwarzen Mercedes C-Klasse mit erhöhter Geschwindigkeit über die Hanauer Straße in Richtung Hochstadt. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Hanauer Straße / Landesstraße 3195 kam der Wagen auf der Hanauer Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Mercedes-Lenker den linken Grünstreifen und kam nach dem Kreuzungsbereich Hanauer Straße / "An der Bleiche" in einem dortigen Gebüsch zum Stehen. Dabei wurde ein Verkehrsschild und ein Werbeschild beschädigt; zudem entstand Flurschaden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Wagens, rannte davon. Er soll Anfang 20 und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er war mit einer dunkel Jeans, einem schwarzen Oberteil sowie hellen Schuhen bekleidet. Erste Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Mercedes als auch die Kennzeichenschilder unabhängig voneinander im Jahr 2024 als gestohlen gemeldet worden waren. Dies dürfte mitunter der Grund der Flucht gewesen sein. Im Mercedes befanden sich eine 17- und eine 26-Jährige. Die Ermittlungen hierzu dauern derweil an. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

Offenbach, 04.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell