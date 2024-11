Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer gerät auf der K5562 ins Schleudern (21.11.2024)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 5562 ein Autounfall ereignet. Ein 18-jähriger Fahrer ist mit seinem Audi A4 auf Höhe "Dietinger Wasen" in Richtung Rottweil auf der glatten Straße ins Schleudern gekommen. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem HOLDER C 250 eines 29-Jährigen zusammen, welcher in Richtung Dietingen unterwegs war. Der beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von je 10.000 Euro.

