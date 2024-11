Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Unbekannter flüchtet nach Auffahrunfall am Kreisverkehr Waldheimsiedlung (21.11.2024)

Singen, B34 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Radolfzell und Singen am Donnerstagmorgen geflüchtet. Eine 21-jährige Mercedesfahrerin war gegen kurz nach 7 Uhr in Richtung Singen unterwegs. Am Kreisverkehr Waldheimsiedlung hielt die junge Frau verkehrsbedingt an. Beim Wiederanfahren würgte sie den Wagen ab, woraufhin ein hinter ihr ebenfalls anfahrendes Auto in das Heck des Mercedes prallte. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend jedoch einfach davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

