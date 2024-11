Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Neurohrbrücke (21.11.2024)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Neurohrbrücke in der Strandbadstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Dacia von Radolfzell kommend in Richtung Mettnau. Auf der Brücke brach das Heck des Autos auf der schneeglatten Fahrbahn aus, so dass sich der Wagen drehte und gegen einen entgegenkommenden Mercedes einer 54-Jährigen prallte. Dabei entstand an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Bei der Überprüfung der Bereifung der beiden Autos stellten die Beamten fest, dass der Mercedes mit Sommerreifen unterwegs war, was für die 54-Jährige eine Anzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 120 EUR und einem Punkt zur Folge hat.

Während der Unfallaufnahme war die Neurohrbrücke in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell