POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Gustav-Schwab-Straße verletzt (21.11.2024)

Bei einem Unfall auf der Gustav-Schwab-Straße ist am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem VW Polo auf der Gustav-Schwab-Straße in Richtung Jahnstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 34 Jahre alten Radlerin, die dabei Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das im Fahrradanhänger transportierte Kind blieb glücklicherweise unverletzt.

