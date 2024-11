Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen- rund 10.000 Euro Blechschaden (22.11.2024)

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen, gegen 4.45 Uhr, auf der Bundesstraße 27 ist ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr von Neukirch kommend in Richtung Rottweil. Infolge von winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Mercedes ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzleitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des total beschädigten Autos, an dem ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

