POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Fahrerflucht auf Landesstraße 412 (21.11.2024)

Dornhan (ots)

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend ist es auf der Landesstraße L412 zwischen Weiden und Sulz zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines größeren weißen Autos war auf der L 412 von Sulz kommend in Richtung Weiden aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn mittig unterwegs. Hierbei streifte er mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Mercedes einer 43-Jährigen, die ebenfalls eher mittig auf der Straße fuhr. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

