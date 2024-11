Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aulfingen

Lkr. Tuttlingen) - Lastwagenfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall (20.11.2024)

Aulfingen (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Landesstraße 185 zwischen Kirchen-Hausen und Aulfingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 19-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Ford Edge in Richtung Aulfingen, als es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Lastwagen kam. Ohne sich jedoch weiter zu kümmern, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt einfach fort. Der Lastwagen soll eine weiße Plane gehabt haben. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem gesuchten Lastwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen unter Tel. 07462-94640 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell