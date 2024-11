Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Lkr. Tuttlingen) - Totalschaden nach Unfall auf glatter Straße (20.11.2024)

Dürbheim (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Weberstraße zwischen Dürbheim und Russberg ein Unfall ereignet. Ein 37-Jähriger verlor nach einer Linkskurve aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Hyundai i30 kam schließlich auf einem Grünstreifen am Waldrand zum Stehen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Besonders in den frühen Morgenstunden und bei Temperaturen nahe oder unter dem Gefrierpunkt können Straßen unerwartet glatt sein. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, halten Sie ausreichend Abstand zum Vorausfahrenden und vermeiden Sie abruptes Bremsen oder Lenken. So minimieren Sie das Risiko von Unfällen auf glatten Straßen.

