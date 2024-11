Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlauchen Kraftstoff aus Lastwagen ab (20./21.11.2024)

Hilzingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter in der Gottmadinger Straße mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Die Diebe schlauchten aus einem auf einem Grundstück gegenüber der Hausnummer 14 abgestellten Lasterwagen etwa 350 Liter Diesel ab. An einem weiteren Laster versuchten sie ebenfalls den Tankdeckel zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Gottmadinger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 7134-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

