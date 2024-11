Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

Lkr. Tuttlingen) - Traktor gerät auf Wanderparkplatz in Brand (20.11.2024)

Mahlstetten (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Traktor des Winterdienstes auf einem Wanderparkplatz zwischen Dürbheim und Böttingen in Brand geraten. Ein technischer Defekt führte dazu, dass der Traktor Feuer fing. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Traktor bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Spaichingen und Dürbheim konnten die Flammen löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell