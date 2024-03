LPI-G: Fahren unter Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 07.03.2024 gegen 10:10 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 61-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Sorgesettendorf. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten fest, dass der Mann eine rechtskräftige Versagung der Fahrerlaubnis hat. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

