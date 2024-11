Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Nach Klingelstreich erfolgt Körperverletzung (21.11.2024)

Villingendorf (ots)

Nach einem Klingelstreich ist es am Donnerstag, gegen 13 Uhr, auf der Hauptstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Nach derzeitigen Stand klingelte ein Mädchen aus einer Gruppe von etwa acht Kindern zum wiederholten Male bei einem 59-Jährigen, welcher die Verfolgung der Gruppe aufnahm und einen 10 Jahre alten Jungen aus einem Imbiss an den Ohren herauszog. Im weiteren Verlauf packte er den Jungen und wollte ihn zum Rathaus bringen. Als ein 13-jährige Mädchen der Gruppe sagte, geklingelt zu haben, zog er dieser an den Haaren. Auch dieses wollte er zum Rathaus bringen. Ein 12-Jähriger aus der Gruppe bat darum, von den Kindern abzulassen, woraufhin ihn der Mann noch einen Klaps ins Gesicht gab. Erst als der Betreiber des Imbisses und weitere Zeugen auf den 59-Jährigen einredeten, ließ er von den Kindern ab und ging nach Hause. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Mann aufgenommen. Diese dauern an.

