Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Obercarsdorfer Straße- Hinweise erbeten (21.11.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Zu einer Unfallflucht, die im Verlauf des Donnerstagnachmittags auf der Obercarsdorfer Straße passiert ist, sucht die Polizei in Oberndorf Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer kam vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen und prallte gegen den Zaun einer Firma. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen

