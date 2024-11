POL-SO: Schwerpunkteinsatz in den umliegenden Gemeinden

Soest (ots) - Unbekannte schlugen an insgesamt drei abgestellten Pkw am Müllingser Weg und Melanchthonweg jeweils eine Seitenscheiben ein. Aus den Innenräumen der Fahrzeuge konnten die Diebe Bargeld, Scheckkarten und diverses IT-Gerät an sich nehmen. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 - 91000 entgegen. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Matthias Weidemann Telefon: 02921 - 9100 ...

