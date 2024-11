Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Pkw

Soest (ots)

Unbekannte schlugen an insgesamt drei abgestellten Pkw am Müllingser Weg und Melanchthonweg jeweils eine Seitenscheiben ein. Aus den Innenräumen der Fahrzeuge konnten die Diebe Bargeld, Scheckkarten und diverses IT-Gerät an sich nehmen. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 - 91000 entgegen.

