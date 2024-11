Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Einbruch

Lippetal (ots)

In der Zeit zwischen dem 18. November, 18:30 Uhr und dem 19. November, 07:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kesseler Straße. Bislang unbekannte Täter warfen zunächst eine rückwärtige Scheibe des Wohngebäudes ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschafften. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Ermittlungen diverse Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

