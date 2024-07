BPOL-F: Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Montagabend einen 40-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am 28. Juni im ICE 79 einem Reisenden den Rucksack entwendet hatte. Beim Halt im Hauptbahnhof Frankfurt am Main hatte der bis dahin unbekannte Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Rucksack an sich zu nehmen und aus dem Zug zu flüchten. Trotz einer ...

