Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung - Festnahme im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Montagabend einen 40-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am 28. Juni im ICE 79 einem Reisenden den Rucksack entwendet hatte. Beim Halt im Hauptbahnhof Frankfurt am Main hatte der bis dahin unbekannte Täter einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Rucksack an sich zu nehmen und aus dem Zug zu flüchten. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung konnte der Täter an dem Tag nicht mehr gestellt werde. Aufgrund der vorliegenden Tätereschreibung erkannte ein Streife am Montagabend den Täter im Hauptbahnhof und nahm ihn letztlich fest. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens blieb der Mann im Gewahrsam, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen.

