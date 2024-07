Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehle an den Bahnhöfen Wiesbaden und Frankfurt am Main vollstreckt

Wiesbaden/Frankfurt am Main (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei an den Hauptbahnhöfen Wiesbaden und Frankfurt am Main insgesamt fünf Haftbefehle vollstrecken. Die Haftbefehle am Hauptbahnhof Wiesbaden richteten sich gegen zwei 25-jährige Frauen, die wegen Körperverletzung sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz von den Staatsanwaltschaften Mainz und Wuppertal gesucht wurden. Der dritte in Wiesbaden vollstreckte Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen einem 51-jährigen Mann erwirkt, der wegen Betrugs gesucht wurde. Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten zwei 25-jährige Personen verhaftet werden, die von den Staatsanwaltschaften Hagen und Frankfurt am Main wegen Diebstahl gesucht wurden. Die Personen wurden letztlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell