Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. RW./ Lkr. Rottweil) Totalschaden nach Unfall auf glatter Straße (21.11.2024)

Zimmern o. RW. (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 5540 zu einem Zusammenstoß gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer war auf der K5540 von Zimmern ob Rottweil kommend in Richtung Flözlingen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi A6 Avant verlor. Er kam von seiner Fahrbahnseite ab und stieß mit dem entgegenkommenden FIAT Ducato eines 31-Jährigen zusammen. Der Fiat prallte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke zusammen. Der Audi A6 Avant kam in einem Graben zum Stehen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass am Audi noch mit Sommerreifen montiert waren. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

