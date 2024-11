Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung nach Drogengeschäft in der Innenstadt - Unbekannter greift 48-Jährigen mit Pfefferspray an

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Sonntagnachmittag (10.11.2024) in der Innenstadt einen 48-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Ersten Ermittlungen zufolge entstand nach einem Drogengeschäft am Graf-von-Galen-Ring eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern. In diesem Zusammenhang holte der Unbekannte Pfefferspray hervor und sprühte es dem 48-jährigen Hagener ins Gesicht. Dieser musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Angreifer flüchtete. Er war etwa 175 cm bis 180 cm groß, 18 bis 20 Jahre alt und hatte dunkelbraune Haare. Er war bekleidet mit einem Longsleeve in der Farbe Beige sowie einer Jeanshose. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell