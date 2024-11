POL-HA: Mann fährt ohne Führerschein Auto und wird mit zwei offenen Haftbefehlen angetroffen

Hagen (ots) - Gegen 20:30 Uhr befuhr ein Autofahrer (31) mit seinem Skoda die Wehringhauser Straße in Richtung Graf-von-Galen-Ring. An der Einmündung zur Elberfelder Straße wollte er aus seiner Sicht nach rechts in diese abbiegen. Hierbei übersah er allerdings eine Fußgängerin (19), die bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte und in Richtung Berliner Platz gehen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin vom PKW aufgeladen und am linken Bein leicht ...

mehr