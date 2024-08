Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

In Sömmerda zündeten Unbekannte heute Morgen mehrere Autos an. Gegen 03:00 Uhr wurden auf einem Werkstattgelände in der Leubinger Straße vier Autos in Brand gesetzt. Dabei entstand an mindestens drei Fahrzeugen Totalschaden. Etwa eine Stunde später brannten vier weitere Autos in der Albert-Einstein-Straße. Hierbei entstand an mindestens einem Fahrzeug Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf knapp 50.000 Euro geschätzt. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0223545 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) zu melden. (DS)

