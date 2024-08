LPI-EF: Fahrräder von Wohnmobil gestohlen

Erfurt (ots) - Die Polizei führte Montagabend in Erfurt Verkehrskontrollen durch. Hierbei stoppten die Beamten gegen 20:10 Uhr in der Leipziger Straße einen 34-jährigen Skoda-Fahrer. Bei dem Mann schlug ein Drogentest positiv auf die Einnahme von Amphetamine und Cannabis an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Den Autofahrer erwarten mindestens zwei Punkte, ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: ...

