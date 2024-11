Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zwei verletzte Personen und hoher Blechschaden bei Unfall auf der B34 (21.11.2024)

Radolfzell, B34 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 34 zwischen Radolfzell und Espasingen. Ein 37-jähriger Nissanfahrer war auf der B34 in Richtung Espasingen unterwegs, ein 77-Jähriger mit einem Volvo in die Gegenrichtung. Während des starken Schneefalls und auf der nur teilweise geräumten Straße kam es mittig der Fahrbahn zum Zusammenstoß. Dabei erlitten beide Fahrer Verletzungen die ärztlich behandelt werden mussten. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den Schaden am Nissan schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den Schaden am Volvo auf etwa 25.000 Euro.

