Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer touchiert geparkte Autos und fährt weiter (21.11.2024)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Max-Porzig-Straße mehrere Autos touchiert und ist anschließend weitergefahren. Ein 61-Jähriger war gegen 20 Uhr mit einem Opel auf der Max-Porzig-Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er dabei gegen einen am Straßenrand geparkten Mazda, einen Skoda und gegen eine Mauer. Ohne sich jedoch um die verursachten Schäden zu kümmern, setzte der 61-Jährige seine Fahrt fort. Die verständigten Beamten stellten den Opelfahrer kurz darauf in der Ringstraße an einer roten Ampel wartend fest. Bei der Überprüfung des Mannes nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Die Höhe des an den beiden Autos verursachten Schadens dürfte im Bereich von je etwa 1.000 Euro liegen. Die Schadenshöhe an der touchierten Mauer ist noch nicht bekannt.

