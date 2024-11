POL-PDNR: Mit über zwei Promille auf den Straßen unterwegs

57562 Herdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag, dem 31.10.2024, auf Freitag, dem 01.11.2024, zum einen den Personenkraftwagen eines 56-jährigen Geschädigten aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf und zum anderen ein weiteren Personenkraftwagen einer geschädigten Institution mit Sitz in Neunkirchen. Beide Personenkraftwagen parkten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der ...

mehr