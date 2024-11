Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Beifahrerin - Fahrzeugführerin mutmaßlich unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 01.11.2024 gegen 21:15 Uhr ereignete sich auf der L276 zwischen Leuscheid und Weyerbusch ein Verkehrsunfall, bei dem die 25-Jährige Beifahrerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 20-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW die L276 von Leuscheid kommend in Fahrtrichtung Weyerbusch. Aufgrund der herbstlichen Wettersituation mit starkem Nebel, sowie feuchtem Straßenbelag kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit einem Schild, sowie einem Leitpfosten. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Beifahrerin erlitt durch den Unfall starke Prellungen, weshalb sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei der 20-Jährigen Fahrzeugführerin, woraufhin bei dieser eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Altenkirchen weist in diesem Zusammenhang, insbesondere bei den derzeit herrschenden herbstlichen Wetterverhältnissen mit dichtem Nebel und feuchten Straßen, auf die Wahl einer wetterangepassten Geschwindigkeit hin.

