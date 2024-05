Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Unfall mit Radfahrer - Unbekannte Zeugin gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke am Montag, 6. Mai 2024, wurde ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 29-jährige Gelsenkirchener fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Rad über die Fußgängerfurt an der Overwegstraße in Richtung Bismarck. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto auf der Overwegstraße in Richtung Horst. Zeugenaussagen zufolge überquerte der 29-Jährige die Fußgängerfurt bei Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto, in dessen Folge der 29-jährige Gelsenkirchener auf dem Boden aufprallte und sich schwer verletzte. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die umliegenden Straßen durch die Polizei gesperrt.

Gemäß aufgenommener Zeugenaussagen befand sich eine weitere Zeugin vor Ort, die den Unfall mutmaßlich gesehen und sich vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Die Polizei Gelsenkirchen bittet die unbekannte Frau, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6222 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell