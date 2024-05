POL-GE: Unfallflucht und keine Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots) - Aufmerksame Zeugen machten die Polizei am Sonntag, 5. Mai 2024, auf eine Frau aufmerksam, die zahlreiche parkende Autos in Horst beschädigt hatte. Die alarmierten Beamten trafen die beschriebene Frau gegen 17.30 Uhr an der Straße Am Bugapark an und nahmen Beschädigungen an insgesamt elf Autos wahr. Gegen die 44-jährige Essenerin werden Strafverfahren wegen der zahlreichen Sachbeschädigungen und ...

mehr