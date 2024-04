Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau,

Bundesstraße 247, Ortseingang Lindau aus Rtg. Strohkrug, Samstag, 06.04.2024, 10:15 Uhr,

Katlenburg-Lindau (Gro)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 10:15 Uhr am Ortseingang von Lindau aus Richtung Strohkrug. Zwei Motorradfahrer befuhren die B247. Der erste Motorradfahrer, ein 52-Jähriger, musste aufgrund einer roten Lichtsignalanlage (Ampel) halten. Der dahinter fahrende 19-jährige Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden, insgesamt 1800 Euro.

