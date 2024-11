Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen oder Unfallbeteiligte

Olpe (ots)

Am Montag (04.11.2024) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bruchstraße in Olpe. Die Fahrerin eines grauen VW Polo mit SI-Kennzeichen hatte die Bruchstraße aus Richtung Dahl kommend befahren. Im Bereich des Olper Ortseinganges kam es dann zu einer Kollision mit einem PKW, welcher von dem Parkplatz eines rechtsseitig gelegenen Betriebes in die Straße einfuhr. Dieser PKW hatte sich anschließend jedoch ohne Weiteres von der Unfallstelle entfernt und seine Fahrt in Richtung Dahl fortgesetzt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach vorliegenden Erkenntnissen um ein weißes Auto der Marke Ford, Typ Kuga. Dieser wurde zur Tatzeit offenbar von einem schwarzhaarigen Mann mittleren Alters geführt. Auf dem Beifahrersitz befand sich augenscheinlich eine Frau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand müsste der Zusammenstoß an dem Ford Kuga Beschädigungen im vorderen rechten Fahrzeugbereich verursacht haben. Der am VW Polo verursachte Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

