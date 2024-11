POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.November 2024) brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in eine Tankstelle an der Attendorner Straße in Heggen ein. Erst am nächsten Morgen wurde der Einbruch durch Mitarbeiter entdeckt. Die Täter waren offenbar über einen Hintereingang in den Innenraum gelangt. Aus der Tankstelle wurde eine unbekannte Menge Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte ...

mehr