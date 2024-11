Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Olpe (ots)

Am 07.11.2024 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW die Straße "In der Wüste" aus Rtg. Attendorn in Rtg. Olpe. Im Bereich des Ortseingangs Olpe kam er aufgrund von Sekundenschlaf nach links über die Gegenfahrbahn von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und prallte gegen einen auf einem dahinter befindlichen Parkplatz stehenden Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr Olpe musste aufgrund bestehender Brandgefahr durch auslaufende Betriebsstoffe ausrücken und den Wagen herunterkühlen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

