Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Fahrten mit Betäubungsmittelverdacht im Kreisgebiet

Kreis Olpe (ots)

Attendorn. Am Dienstag, 5.November, gegen 14.55 Uhr führten Polizeibeamte am Ortseingang Attendorn-Helden eine Polizeikontrolle mit dem Fahrer eines PKW durch. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf einen Betäubungsmittelkonsum des 37-jährigen Fahrers. Dieser erhärtete sich durch einen Drogenvortest. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Polizeiwache gebracht und ein Bluttest durch die Polizeibeamten angeordnet.

Finnentrop. Am Mittwoch, 6. November, gegen 0.25 Uhr stand ein weiterer Autofahrer auf der Straße "Am Bruch" unter dem Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Während einer Verkehrskontrolle hatten die Polizeibeamten Auffälligkeiten an dem 29-Jährigen festgestellt, die eine Rauschmittelfahrt nahelegten. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutprobenentnahme zur Bestätigung des Verdachts durch einen Arzt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand.

