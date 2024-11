Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mutmaßlicher Unfallfahrer wird alkoholisiert zuhause angetroffen

Drolshagen (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst kam es am späten Mittwochabend (06.11.2024) in Hützemert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand steht ein 29-Jähriger unter dem Verdacht, mit seinem PKW auf einem Verbindungsweg zwischen Hützemert und Sendschotten von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert zu sein. Der Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und ließ sein Fahrzeug am Unfallort zurück. An seiner Wohnanschrift konnte der mutmaßliche Unfallfahrer später angetroffen werden. Im Verlaufe des Einsatzes wurde festgestellt, dass der 29-Jährige zwar unverletzt, jedoch Anzeichen für eine Alkoholisierung aufwies. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

